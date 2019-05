Europas junge Revolution

Wien. Da stand sie, in einem beigen Hoodie mit blonden Zöpfen vor 40.000 Menschen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen und rief die Europäische Öffentlichkeit bei den Europawahlen zu einem Votum gegen die Klimakrise auf. 1,8 Millionen Menschen in 2350 Städten weltweit waren dem Ruf der 16-jährigen Greta Thunberg am Freitag gefolgt. Auch in Wien hatten sich Tausende unter dem Motto „Fridays for Future“ auf dem Heldenplatz versammelt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft