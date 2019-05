EU-Kommission für Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien

Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Beide Länder erfüllen die erforderlichen Bedingungen, sagte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Mittwoch bei der Vorstellung der jährlichen Erweiterungsberichte im Europäischen Parlament in Brüssel. Die EU müsse ihre Zusagen einhalten, sagte Hahn.

Ob Nordmazedonien und Albanien tatsächlich Beitrittsverhandlungen mit der EU aufnehmen können, müssen die EU-Staaten entscheiden. Ein allgemeiner Rat der EU-Europa- und Außenminister am 18. Juni in Luxemburg soll diesbezüglich die Weichen stellen. Die Aufnahme von Beitrittsgesprächen erfordert einen einstimmigen Beschluss aller 28 EU-Staaten.

Brüssel ist die EU-Annäherung der Westbalkan-Staaten wegen des wachsenden Einflusses Chinas und Russlands ein großes Anliegen. Im Rahmen der 17+1-Kooperation, eines Teils der chinesischen Seidenstraßeninitiative, investiert Peking Milliarden in die Infrastruktur in Osteuropa und am Balkan - und sichert sich so politischen Einfluss.

Defizite scheinen noch groß

Doch selbst bei einem baldigem Verhandlungsbeginn mit wäre vor 2030 kaum mit einem Beitritt der beiden Nachbarn zu rechnen: Zu groß scheinen noch deren Defizite.

Albanien, seit 2009 Mitglied der Nato, erhielt 2014 den Status eines Beitrittskandidaten. Zwar weist das Land seit Jahren ein solides Wachstum auf. Doch nicht nur der große Entwicklungsrückstand sorgt für Skepsis. Auch der korrupte Justizapparat und die geschäftstüchtige Politikerkaste haben dem „Kolumbien Europas“ den fragwürdigen Aufstieg zu Europas größtem Cannabisproduzenten beschert.

Höhere Chancen werden Nordmazedonien zugerechnet. Ein erster wichtiger Schritt war die Beilegung des Namensstreits zwischen Griechenland und Pristina: Die Regierung in Athen hatte jahrelang auf der Umbenennung seines nördlichen Nachbarn von Republik Mazedonien in Republik Nordmazedonien beharrt, weil auch eine nordgriechische Region Mazedonien heißt und Gebietsansprüche befürchtet wurden. Griechenland blockierte aus diesem Grund jahrelang den Nato-Beitritt und die weitere Annäherung Mazedoniens an die EU.

Derzeit verhandelt die EU schon mit Serbien und Montenegro über einen EU-Beitritt, die Gespräche mit der Türkei sind zum Erliegen gekommen.

(APA/red.)