Macrons Partei verpatzte Start in Brüssel

Brüssel/Wien. Frankreichs Staatspräsident, Emmanuel Macron, hatte Großes vor. Er wollte sich mit einer Eingliederung seiner Bewegung in die Europäischen Liberalen eine Machtbasis in Brüssel und Straßburg verschaffen. Nachdem En Marche nach der EU-Wahl mit 21 Abgeordneten in die ehemalige Alde-Fraktion eingezogen war, wurde diese in Renew Europe umbenannt, die französische Spitzenkandidatin und ehemalige Europaministerin, Nathalie Loiseau, sollte Fraktionschefin werden. Doch es kam anders.

Loiseau verpatzte ihren Einstand in Brüssel. In einem Hintergrundgespräch mit Journalisten zog sie laut der Wochenzeitung „Le Canard enchaîné“ nicht nur über EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber her („eine lichtscheue Gestalt“), sonder brüskierte auch liberale Mitstreiter. So soll sie den bisherigen Fraktionschef, Guy Verhofstadt, als „frustrierten Mann alter Prägung“ bezeichnet haben. Über die deutsche FDP-Spitzenkandidatin, Nicola Beer, sagte sie: „Vom hohen Ross ihrer fünf Prozent herab führt sie sich wie eine Deutsche im EU-Parlament auf.“Nachdem die Zitate des als „vertraulich“ eingestuften Gesprächs an die Öffentlichkeit gelangt waren, verzichtete Loiseau von sich aus auf die Kandidatur als Fraktionschefin.

Zünglein an der Waage

Für Macron ist das ein herber Rückschlag. Ihm dürfte daran gelegen sein, seine Interessen bei den anstehenden Personalentscheidungen in der EU über eine Schlüsselfunktion in der drittgrößten Parlamentsfraktion steuern zu können. Denn die Liberalen, die am Mittwoch ihren Vorsitzenden wählen, könnten zum Zünglein an der Waage werden, wenn das EU-Parlament über den künftigen Kommissionspräsidenten abstimmt. Bisher hatten Sozialdemokraten und Europäische Volkspartei eine Mehrheit und konnten die Postenvergabe untereinander vereinbaren. Nun sind sie auf eine dritte Gruppe angewiesen. (wb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.06.2019)