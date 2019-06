Aus für Pkw-Maut: Es gibt auch einen österreichischen Verlierer

Der Europäische Gerichtshof hat also die deutsche Pkw-Maut gekippt. So wie es Österreich wollte. Für den Moment gibt es deshalb 1,8 Millionen rot-weiß-rote Gewinner - also aus finanzieller Sicht. Denn so viele österreichische Autofahrer wären nach Schätzungen des ÖAMTC von einer deutschen Pkw-Maut betroffen gewesen. Es gib aber auch einen großen österreichischen Verlierer, nämlich Kapsch TrafficCom. Der Wiener Konzern hatte gemeinsam mit dem deutschen 50-Prozent-Partner CTS Eventim den Zuschlag für die Errichtung und den Betrieb des deutsche Mautsystems erhalten.

Die Nachricht platze just inmitten die jährliche Bilanzpressekonferenz des Unternehmens. „Das Urteil hat uns völlig überrascht“, erklärte danach Marketingchef Alf Netek gegenüber „Presse“. Man müsse es nun analysieren – und dann in Gespräche mit dem deutschen Staat treten. Derzeit wüsste man auch nicht, ob es für das Projekt nicht doch weitergehen könnte, wenn auch in anderer Form.

Es geht hier schließlich um einen Mammutauftrag mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre. Und das Projekt ist längst angelaufen. „Natürlich wurden schon Vorarbeiten geleistet“, sagt Netek. Denn das Mautsystem sollte im Herbst 2020 stehen, mit allem, was dazu gehört. Kameras, Datensysteme, etc. Es wurden schon Partner gesucht, Projekte initiiert. Ein deutschlandweites Mautsystem errichtet sich eben nicht von heute auf morgen.

Vertraglich abgesichert

Und jetzt? Was wenn das Projekt wirklich scheitert? Das Urteil kommt nicht aus dem Nichts. Die Möglichkeit gab es immer. „Es gibt deshalb im Vertrag entsprechende Absicherungen, dass uns kein finanzieller Schaden etwa aus einer Nicht-Inbetriebnahme entsteht", sagt Netek. Details nennt er nicht.

Kapsch TrafficCom hatte am Dienst gute Zahlen vorgelegt: „Wir konnten das vierte Jahr in Folge den Umsatz steigern und 2018/19 erstmals die Schwelle von 700 Millionen Euro überschreiten.“ Doch die Nachricht vom Aus für die deutsche Pkw-Maut ließ die Aktie trotzdem zunächst ins Minus drehen.