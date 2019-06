Österreichs Preisniveau über deutschem

Brüssel. Österreichs Preisniveau für private Haushalte liegt 9,6 Prozent über dem EU-Schnitt. Damit sind die Preise des täglichen Lebens hier höher als im Nachbarland Deutschland (+4,3 % über EU-Schnitt) und sogar deutlich höher als in Italien (+0,6 % über EU-Schnitt). Eingerechnet werden die Preise für Lebensmittel und Wohnen. Allein Lebensmittel kosten in Österreich mittlerweile um rund ein Viertel mehr als in Deutschland.

Klar niedriger ist das Preisniveau laut der Auswertung des Statistischen Amts der EU hingegen in den mittel- und osteuropäischen Nachbarländern. In Tschechien liegt es aktuell bei 29 Prozentpunkten unter EU-Schnitt. Am günstigsten sind Konsumgüter und Wohnen in Bulgarien. Hier erreicht ein Warenkorb aus Produkten und Dienstleistungen des Alltags derzeit ein Niveau, das um die Hälfte niedriger liegt als der EU-Schnitt (–49,4 %).

Am anderen Ende der Skala befinden sich mit Dänemark (+37,9 %), Irland (+27,3 %) und Luxemburg (+26,6 %) die teuersten Länder der Gemeinschaft. Noch höher sind die Preise in den europäischen Nicht-EU-Ländern Norwegen (+47,7 %), Schweiz (+51,9 %) und Island (+56,1 % über EU-Schnitt). (wb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.06.2019)