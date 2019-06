Essen: Keine Ost-West-Kluft

Brüssel. Der Bio-Kürbisbrei für Babys von Hipp, der Streichkäse von Philadelphia, das Pingui-Naschzeug von Kinder: Sie alle sind in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten gleichartig verpackt, enthalten aber von Land zu Land teils stark abweichenden Inhalt. Auf neun Prozent der untersuchten 128 Markenlebensmittel trifft dies laut dem Ergebnis einer Studie der Europäischen Kommission zu, die am Montag veröffentlicht wurde.



Weitere 22 Prozent der untersuchten Produkte wiesen gleichfalls unterschiedlichen Inhalt bei zumindest ähnlich aussehenden Verpackungen auf. In Summe können Europas Verbraucher folglich bei rund einem Drittel der geläufigen massenproduzierten Lebensmittel nicht davon ausgehen, dass sie in der EU unabhängig vom Ort ihres Kaufes den gleichen Inhalt haben. „In einem gemeinsamen Binnenmarkt ist das ziemlich viel“, merkte eine hochrangige Kommissionsbeamtin am Rande der Vorstellung der Studie gegenüber Journalisten an.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft