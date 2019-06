Russlands Angriff auf europäische Richter

Brüssel. Am 13. Jänner 1991 stand die gerade erst erkämpfte Unabhängigkeit der Litauer vom sowjetischen Joch auf Messers Schneide. Sowjetische Truppen sowie Sondereinheiten des KGB griffen den Fernsehturm in Vilnius an, bei den Gefechten kamen 14 Zivilisten ums Leben, mehr als 800 weitere wurden verletzt. Von der europäischen Öffentlichkeit unbemerkt hat dieser Gewaltakt im heurigen März ein justizielles Nachspiel erlebt. Ein Gericht in Vilnius verurteilte (in Abwesenheit) den damaligen Verteidigungsminister der UdSSR, Dmitri Jasow, sowie weitere 66 damals Beteiligte, die nun Bürger der russischen Föderation, der Ukraine und Weißrusslands sind, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Retourkutsche aus Moskau folgte prompt. Im April eröffnete die russische Justiz ein Strafverfahren gegen die vier litauischen Richter, weil sie angeblich „wissentlich ein rechtswidriges Urteil“ gefällt hätten. Russland hat als Mitglied von Interpol die Möglichkeit, die vier Richter international zur Auslieferung auszuschreiben – auch in jedem EU-Staat.

