Fahrverbote: EU wünscht sich Kompromiss

Brüssel. Die EU-Kommission hat am gestrigen Mittwoch Österreich und Deutschland aufgerufen, den Streit um Fahrverbote in Tirol einvernehmlich zu lösen. Einen Tag nach dem Besuch des Tiroler Landeshauptmanns, Günther Platter (ÖVP), bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel erklärte ein Sprecher der EU-Behörde, beide Seiten sollten entsprechende Bemühungen unternehmen, „anstatt vor Gericht ziehen zu müssen“.

Gefahr für Sicherheit

Die von Tirol verhängten Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz nach den Autobahnausfahrten im Großraum Innsbruck haben zu Unstimmigkeiten mit Deutschland geführt. Der deutsche Verkehrsminister, Andreas Scheuer (CSU), kündigte am Montag an, eine Klage gegen Österreich beim Europäischen Gerichtshof vorzubereiten. Tirol rechtfertigt die Maßnahme mit eingeschränkter Verkehrs- und Versorgungssicherheit in jenen Gebieten, die von Durchreisenden genutzt werden, um Staus auf Hauptverkehrsrouten durch das Bundesland auszuweichen. Auch in Salzburg werden ähnliche Maßnahmen überlegt.

„Die Europäische Kommission verfolgt die Diskussion zwischen österreichischen und deutschen Stellen bezüglich Verkehrsmaßnahmen, die Auswirkungen auf dem Gebiet beider Mitgliedstaaten haben“, erklärte ein EU-Kommissionssprecher gegenüber der APA. „Nachbarländer sollten in der Lage sein, gemeinsame Lösungen zu finden.“ In der Verkehrspolitik hatte zuletzt die geplante Einführung einer Pkw-Maut für Ausländer in Deutschland für Irritationen mit Österreich geführt. Vergangene Woche stufte der EuGH die Maut als EU-rechtswidrig ein. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2019)