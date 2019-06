Italiens geschicktester Seiltänzer

Rom/Wien. Um seinen Job beneiden ihn nicht viele: Italiens Wirtschaftsminister Giovanni Tria sitzt zwischen allen Stühlen. In Brüssel versucht der 70-Jährige derzeit, das EU-Defizitverfahren gegen sein Land abzuwenden: Mit ausgeklügelten Rechenspielen rechtfertigt er die Ausgabenpläne seiner Regierung, die sich partout nicht an EU-Sparvorgaben halten will. In Rom hingegen muss der Ökonom nicht nur die zerstrittenen Koalitionsparteien Lega und Fünf Sterne bei Laune halten, sondern auch ihren euroskeptischen Kurs mit EU-Regeln unter einen Hut bringen.

