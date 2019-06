Sperre für Schweizer Börse ab Montag

Brüssel/Bern. Die von Bern seit Monaten verzögerte Unterzeichnung eines neuen Partnerschaftsabkommens mit der EU führt ab Montag zu ersten Konsequenzen. Brüssel hat die gegenseitige Anerkennung der Börsenregulierungen wie angekündigt nicht mehr verlängert. Damit werden EU-Händler nicht mehr wie bisher an der Börse in Zürich handeln können. Bern wird im Gegenzug den Handel mit Schweizer Aktien in der EU unterbinden. Rund 30 Prozent der Schweizer Börsenschwergewichte – darunter Nestlé, Roche und Novartis – werden im Ausland gehandelt. Marktteilnehmer rechnen damit, dass ein Teil davon nun nach Zürich wandert und sich das Volumen dort deshalb erhöhen wird.

Das ausgehandelte, aber von der Schweiz bisher nicht unterzeichnete Abkommen soll den gegenseitigen Marktzugang einheitlicher und effizienter machen. Für die EU geht es vor allem darum, dass die Schweiz in bestimmten Bereichen des Binnenmarkts EU-Regeländerungen übernimmt und sich an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hält, soweit sich die Urteile auf Bereiche beziehen, die Teil von Abkommen sind.

Die Schweizer Regierung hält den Vertrag in seiner jetzigen Form für nicht mehrheitsfähig. Außenminister Ignazio Cassis hat sich aber zuversichtlich gezeigt, dass der festgefahrene Börsenstreit mit der EU nicht von Dauer sein wird. „Wir hoffen, dass dies nur eine vorübergehende Lösung sein wird“, sagte er dem Sender SRF. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.06.2019)