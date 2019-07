Verhandlungen um EU-Spitzenposten vertagt

Im Ringen um Topjobs beim EU-Gipfel in Brüssel gibt es vorerst keine Lösung: Nach 18-stündigen Marathonverhandlungen hat EU-Ratspräsident Donald Tusk den Gipfel Montagmittag ausgesetzt. Der Gipfel wird morgen, Dienstag, um 11 Uhr wieder einberufen, wie Tusks Sprecher Preben Aamann auf Twitter mitteilte. Bisher soll es auch noch keine Abstimmung über Namen gegeben haben. Dies teilte der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel in der Unterbrechung mit. Der liberale Politiker sagte, die Europäische Volkspartei (EVP) sei nicht geeint gewesen. Er persönlich könne mit dem Personalpaket Frans Timmermans als Kommissionspräsident, Manfred Weber als Parlamentspräsident und Margarete Vestager als Außenbeauftrage leben. Laut Angaben des bulgarischen Premiers Boyko Borissow ist dessen Landsfrau, die Weltbank-Chefin Kristalina Georgiewa, als mögliche neue EU-Ratspräsidenten wieder aus dem Rennen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hofft nach der Unterbrechung des EU-Gipfels und einer Pause bis zum morgigen Dienstag doch noch auf eine Einigung über das Gesamtpaket. Allerdings reiche dafür nicht eine Mehrheit von "65,01 Prozent der Bevölkerung und von 21 Ländern". Dies wäre "kein zufriedenstellendes Ergebnis".

Und nicht alle teilen den Optimismus von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der zuversichtlich ist, am Dienstag eine Lösung zu finden: "Die nächsten Stunden werden eine Bewegung bringen, die bisher nicht möglich waren“. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte erklärte, man sei am Montag einer Lösung schon nahe gewesen, er sei jetzt unsicher, dass es am Dienstag eine Einigung geben werde.

Timmermans als Kommissionspräsident?

In den frühen Morgenstunden hatte Ratspräsident Tusk Stunden damit verbracht, jeden der 28 EU-Chefs einzeln ins Gebet zu nehmen, um herauszufinden, ob das folgende Paket eine ausreichend breite Mehrheit finden würde: der niederländische Sozialdemokrat Timmermans als Kommissionspräsident, der deutsche Christdemokrat Weber als Parlamentspräsident, ein weiterer Christdemokrat als Tusks Nachfolger sowie die Posten des Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Präsidentschaft der Europäischen Zentralbank für die Liberalen.

Weitere Gerüchte machten die konservative bulgarische Weltbank-Chefin Kristalina Georgieva zur möglichen nächsten EU-Ratspräsidentin und den liberalen belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel zum EU-Außenbeauftragten. Beide dürften jedoch wieder aus dem Rennen sein.

Die Suche nach einem neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) stand laut Diplomaten-Angaben bei den Verhandlungen nicht im Fokus und könnte vertagt werden.

Kritik an Tusks Vorbereitung des Gipfeltreffens

Mehrere Diplomaten hatten zuvor Kritik an der Vorbereitung des Gipfeltreffens durch Tusk geäußert. Man könne nicht einfach vom G20-Treffen in Osaka ein zwischen Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Spanien ausgeschnapstes Personalquartett den anderen 24 Mitgliedstaaten als vollendete Tatsache präsentieren. Zudem waren mehrere Staats- und Regierungschefs der Europäischen Volkspartei verärgert darüber, das politisch mächtige Amt des Kommissionspräsidenten nach 15 Jahren so einfach aus der Hand zu geben. „Die große Mehrheit der EVP-Regierungschefs ist nicht der Meinung, dass wir das Präsidentenamt kampflos aufgeben sollten“, sagte beispielsweise der irische Premierminister Leo Varadkar.

Die Entscheidungsfindung wurde zudem dadurch verkompliziert, dass der Kommissionspräsident eine Mehrheit im Europaparlament hinter sich versammeln muss. Das Parlament jedoch konnte sich bisher nicht auf einen Kandidaten einigen, wählt jedoch am Mittwoch in Straßburg seinen Präsidenten.

(Ag./Oliver Grimm)