Zähe Verhandlungen um EU-Spitzenposten

Die Sonne war am Montagmorgen bereits über den Dächern Brüssels aufgegangen, während im Justus-Lipsius-Gebäude des Rates die Staats- und Regierungschefs in ihre neunte Stunde der Verhandlungen über die Besetzung der EU-Spitzenämter gingen.

Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, hatte gut vier Stunden damit verbracht, jeden der 28 EU-Chefs einzeln ins Gebet zu nehmen, um herauszufinden, ob das folgende Paket eine ausreichend breite Mehrheit finden würde: der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans als Kommissionspräsident, der deutsche Christdemokrat Manfred Weber als Parlamentspräsident, ein weiterer Christdemokrat als Tusks Nachfolger sowie die Posten des Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Präsidentschaft der Europäischen Zentralbank für die Liberalen.

Kritik an Tusks Vorbereitung des Gipfeltreffens

So zumindest wurde es den anwesenden Korrespondenten von Diplomaten mehrerer Mitgliedstaaten präsentiert. Ob der „Plan Frans“ noch Chancen hat, sprich: Timmermans als Spitzenkandidat der bei der Europawahl arg dezimierten Sozialdemokraten dennoch Vorsitzender der Kommission werden könnte, blieb im Verlauf der Morgenstunden am Montag offen.

Mehrere Diplomaten äußerten ihre Kritik an der Vorbereitung des Gipfeltreffens durch Tusk. Man könne nicht einfach vom G20-Treffen in Osaka ein zwischen Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Spanien ausgeschnapstes Personalquartett den anderen 24 Mitgliedstaaten als vollendete Tatsache präsentieren. Zudem waren mehrere Staats- und Regierungschefs der Europäischen Volkspartei verärgert darüber, das politisch mächtige Amt des Kommissionspräsidenten nach 15 Jahren so einfach aus der Hand zu geben. „Die große Mehrheit der EVP-Regierungschefs ist nicht der Meinung, dass wir das Präsidentenamt kampflos aufgeben sollten“, sagte beispielsweise der irische Premierminister Leo Varadkar.

Die Entscheidungsfindung wurde zudem dadurch verkompliziert, dass der Kommissionspräsident eine Mehrheit im Europaparlament hinter sich versammeln muss. Das Parlament jedoch konnte sich bisher nicht auf einen Kandidaten einigen, wählt jedoch am Mittwoch in Straßburg seinen Präsidenten.