Tusk schlägt von der Leyen als Kommissionspräsidentin vor

Festgefahren. So war die Lage vor Beginn des dritten Gipfeltags der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) bei der Besetzung der Top-Jobs. Also mussten neue Namen her. Im EU-Postenpoker will Ratspräsident Donald Tusk nun die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als Kommissionspräsidentin vorschlagen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verhandlungskreisen.

Der EU-Sondergipfel, der Montagnachmittag unterbrochen wurde, startete mit fünfstündiger Verspätung um 16 Uhr, hieß es in Brüssel. Denn Tusk führte Einzelgespräche. Darin dürfte er eine Mehrheit für das neue Personalpaket von der Leyen erkannt haben. An ihrer Seite könnte der liberale belgische Ministerpräsident Charles Michel EU-Ratspräsident, der spanische Sozialist und Außenminister Josep Borrell EU-Außenbeauftragter werden. Von der Leyen wäre die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission.

Doch selbst wenn Tusk im EU-Rat eine Mehrheit für von der Leyen vermutet - ob das Parlament eine Kommission unter ihrer Führung akzeptieren wird, ist fraglich. Schließlich hatte man sich dort nach der Wahl festgelegt, nur einen Fraktionsspitzenkandidaten als Kommissionspräsident wählen zu wollen - also Weber, Timmermans oder auch Vestager, die Teil eines Spitzenteams der Liberalen war.

Sollte von der Leyen tatsächlich Chefin der Kommission werden, stellt sich außerdem die Frage, was aus dem Spitzenkandidaten der EVP, Manfred Weber wird. Er strebte zuletzt das Amt des Parlamentspräsidenten an. Dass beide Ämter in die Hände deutscher Politiker gegeben werden, scheint ausgeschlossen.

Widerstand gegen Timmermans zu groß

Vor allem die osteuropäischen Visegrád-Staaten hatten am Dienstag ihren Widerstand gegen die Berufung des Sozialdemokraten Frans Timmermans zum neuen Präsidenten der EU-Kommission erneuert. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis sagte vor Beginn des Gipfels, der Niederländer verstehe den Osten Europas nicht.

Dagegen kritisierte der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, dass Timmermans abgelehnt werde, weil er die "Werte Europas" verteidige. Die Sozialisten stünden weiter zum Prinzip des Spitzenkandidaten und zu Timmermans. Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte von allen Kompromissbereitschaft. „Jeder muss verstehen, dass er sich ein wenig bewegen muss - jeder und jede.“ Sie hatte für einen Kompromiss geworben, da die EVP auf die Stimmen von Sozialisten, Liberalen und Grünen für die Wahl angewiesen ist. Und so lagen am Dienstag offenbar neue Namen auf dem Tisch.

EU-Topjobs: Die genannten Personen im EU-Personalkarussell

Am Montag waren die 28 EU-Staats- und Regierungschefs mit dem Versuch gescheitert, die Spitzenpositionen zu besetzen. Nach mehr als 19-stündigen Verhandlungen waren die Gespräche auf Dienstag vertagt worden.

Bierlein forderte geografische Ausgewogenheit

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein kritisierte, dass bei dem am Montag diskutierten Paket die geografische Ausgewogenheit nicht gewährleistet gewesen sei. "Wir haben nach wie vor das Ziel eine geografische Ausgewogenheit , eine gendermäßige Berücksichtigung und eine Berücksichtigung der Wahlergebnisse zur Europawahl zu erzielen", sagte die Bundeskanzlerin. Mit dem kolportierten Paket von der Leyen/Michel/Borrell würde aber ein Topjob für eines der östlichen EU-Länder fehlen.

Zudem wird das neue EU-Parlament, das am Dienstag erstmals nach der Wahl zusammentrat, am Mittwoch wie geplant seinen neuen Präsidenten wählen. Die Abstimmung werde ungeachtet der Gipfel-Entscheidung über den Kommissionspräsidenten abgehalten, sagte ein Parlamentssprecher in Straßburg. Das Parlament tritt damit Bestrebungen der Mitgliedsländer entgehen, die Parlamentsführung als Teil des zu verteilenden Job-Pakets zu sehen. Die Bewerbungen für die Wahl müssen nach jetzigem Stand bis Dienstagabend 22 Uhr eintreffen. Den Hut in den Ring geworfen hat bereits Grünen-Co-Vorsitzende Ska Keller.

(APA/Reuters/Peter Maushagen und Andreas Rinke)