Wer ist die vielleicht erste Frau an der EU-Spitze?

Berlin. Es wäre eine späte Heimkehr. In Brüssel kam sie zur Welt, dort verbrachte sie einen Großteil ihrer Kindheit und dort könnte sie nun Geschichte schreiben – und zwar im doppelten Sinn: Ursula von der Leyen wäre die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Und zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert, seit Walter Hallstein, wäre der Chefposten der Brüsseler Behörde wieder in deutscher Hand. Vorerst ist von der Leyen für das Amt der Kommissionspräsidentin aber nur nominiert. Das EU-Parlament muss den Vorschlag des EU-Gipfels noch absegnen.

