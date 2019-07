Italiener Sassoli ist Favorit für Amt des EU-Parlamentspräsidenten

Nachdem sich der Europäische Rat am Dienstag auf die Besetzung von vier EU-Spitzenpositionen geeinigt hat, steht heute Mittwoch die Wahl des fünften wichtigsten Vertreters der Europäischen Union an. Das Europäische Parlament kommt am Vormittag (9.00 Uhr) zusammenkommen, um seinen Präsidenten zu wählen.

Der zuvor favorisierte CSU-Politiker und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber hat zuletzt erklärt, nicht für das Amt kandidieren zu wollen. EU-Ratspräsident Donald Tusk schlug daraufhin vor, Sozialdemokraten und Konservative sollten das Amt in den kommenden fünf Jahren im Wechsel bekleiden. Die erste zweieinhalbjährige Amtszeit solle an die Sozialdemokraten gehen, die zweite an die Europäische Volkspartei EVP.

Vier Kandidaten gehen heute ins Rennen. Für die Grünen kandidiert die Deutsche Ko-Vorsitzende der Fraktion, Ska Keller, für die Linksfraktion die Spanierin Sira Rego. Für die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) tritt der Tscheche Jan Zahradil an. Die Fraktion der Sozialdemokraten schickt den Italiener David Sassoli ins Rennen um das Amt des Parlamentspräsidenten.

Sassoli gilt als Favorit. Der frühere Fernsehjournalist, der dem EU-Parlament seit zehn Jahren angehört, habe "breite Unterstützung" in der Fraktion erhalten, erklärte eine Fraktionssprecherin am Dienstagabend.

Die Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), mit 182 Abgeordneten die stärkste Gruppe im Parlament, verzichtet auf einen eigenen Bewerber. Auch die liberale Fraktion "Renew Europe", mit 108 Mitgliedern die drittstärkste Gruppe, ernannte keinen eigenen Kandidaten.

Laut Geschäftsordnung benötigt ein Kandidat die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen. Erreicht das kein Bewerber in drei Wahlrunden, treten im vierten Durchgang die beiden bestplatzierten Kandidaten zur Stichwahl an. Parlamentspräsident wird dann derjenige, der das beste Ergebnis erzielt. Die Wahl sol um 9.00 Uhr beginnen.

(APA/AFP/dpa)