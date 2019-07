Hahn könnte zum dritten Mal EU-Kommissar werden

EU-Kommissar Johannes Hahn könnte zum dritten Mal Mitglied der Brüsseler Behörde werden. Wie der "Kurier" in seiner Dienstag-Ausgabe berichtet, habe aber auch auch der Vizepräsident des EU-Parlaments Othmar Karas Chancen. Es zeichne sich ab, dass Österreich in der neuen EU-Kommission das bisherige Dossier Erweiterung und Nachbarschaftspolitik behalten könnte. Hahn hat mit seiner Amtsführung in den letzten Jahren kaum Anlass zu Kritik gegeben.

Kanzlerin Brigitte Bierlein, die in der Kommissarsfrage bereits mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz, SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner und dem FPÖ-Obmann Norbert Hofer Gespräche über Mehrheiten für mögliche Kandidaten sondierte, werde "zeitnah" auch mit der vom EU-Rat nominierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefonieren.

Dabei werde es um die Zuständigkeiten Österreichs in der neuen EU-Kommission gehen. Dass Österreich den Erweiterungsbereich behalten könnte, sei auch Kurz am Rande seines Berlin-Besuchs vorige Woche bei seinen Parteifreundinnen Angela Merkel und von der Leyen signalisiert worden.

(APA)