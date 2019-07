Von der Leyens Tag der Überzeugungsarbeit

Es geht um jede Stimme - und vor allem um jede Stimme von Abgeordneten, die nicht den nationalkonservativen und rechtspopulistischen Fraktionen angehören. Denn Ursula von der Leyen - überraschend von den EU-Länderchefs als Kommissionschefin nominiert - braucht nächste Woche eine Mehrheit im EU-Parlament, und wenn möglich eine Mehrheit, die nicht nur auf den Stimmen rechts der Mitte baut.

Und so hat sich die derzeitige deutsche Verteidigungsministerin am Mittwoch ein großes Programm vorgenommen. Von der Leyen traf zunächst mit der sozialdemokratischen Fraktion zusammen. Die deutschen SPD-Abgeordneten in deren Reihen haben bereits angekündigt, nicht für ihre Landsfrau stimmen zu wollen. Die spanische Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Iratxe Garcia, begrüßte von der Leyen zum Auftakt und sagte, sie hoffe auf eine gute Diskussion. Ihre Parteifreunde hofften, mehr über die europapolitischen Positionen von der Leyens zu erfahren, sagte sie. Anders als SPD-Vertreter hat Garcia in den vergangenen Tagen nicht kategorisch ausgeschlossen, für von der Leyen zu stimmen.

Im Parlament ist der Gram darüber, dass die EU-Regierungen keinen Spitzenkandidaten der Parteien bei der EU-Wahl als Kommissionschef nominierten, immer noch spürbar. Die Sozialdemokraten hätten in Frans Timmermans schließlich beinahe einen EU-Kommissionspräsidenten gestellt, hätten ihn Ungarn und Italien nicht verhindert.

Der Kampf um 374 Stimmen

Das Europaparlament will nach bisherigem Stand am 16. Juli (Dienstag) über die Personalie abstimmen. Nötig für die Wahl von der Leyens ist die absolute Mehrheit der aktuell 747 Mitglieder der EU-Volksvertretung. Diese liegt bei 374 Stimmen. Die Sozialdemokraten bilden nach der konservativen EVP mit 154 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion.

Zu Mittag stellt sich von der Leyen auch den Fragen der Abgeordneten in der liberale Fraktion und am späten Nachmittag den Grünen. Diese beiden Fraktionen wollen die Anhörung anders als die Sozialdemokraten live im Internet übertragen. Bei den Liberalen hat von der Leyen eine einfachere Aufgabe. Auch wenn sich die Abgeordneten dort ebenfalls für das Spitzenkandidatenprinzip eingesetzt haben, ist man ihr gegenüber offener als in den Reihen der Grünen, die beim Personalpaket gänzlich ignoriert wurden.

Zwischendurch, um 15 Uhr, steht auch ein Treffen mit dem neuen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli sowie allen Fraktionsvorsitzenden auf dem Programm. Das Gremium entscheidet als sogenannte Konferenz der Präsidenten über die Tagesordnung des Parlaments.

