Von der Leyen will mit Migrations- und Klimapolitik punkten

Sie will am Dienstag um 18 Uhr zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt werden: Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und so versuchte die 60-Jährige bei ihrer Bewerbungsrede im EU-Parlament am Vormittag im wahrsten Sinne des Wortes möglichst viele anzusprechen: Auf Deutsch, Französisch und Englisch begann sie ihre Ansprache, mit der sie noch im letzten Moment versuchte, die Mehrheit der Abgeordneten auf ihre Seite zu ziehen.

Denn erst nach von der Leyens Rede wollten sich die Fraktionen der Sozialdemokraten, der Liberalen und der Rechtskonservativen festlegen. Die Grünen entsagten der Vertrauten der deutschen Kanzlerin Angela Merkel gleich nach der Rede das Vertrauen. Mindestens 374 von insgesamt 747 Parlamentariern muss sie überzeugen. Diese absolute Mehrheit scheint ihr zwar so gut wie sicher. Doch von einer breiten Unterstützung im EU-Parlament kann keine Rede sein.

Die Kandidatin, auf die sich die EU-Staats- und Regierungschefs nach einem Marathongipfel Anfang Juli geeinigt hatten, ist umstritten: Die EU-Spitzen hatten die Spitzenkandidaten bei der Europawahl Ende Mai übergangen. Um ihre Kritiker zu besänftigen hatte sich am Montag noch angekündigt, das Amt als Verteidigungsministerin unabhängig vom Ausgang der Wahl am Mittwoch zurücklegen zu wollen.

Von der Leyen will Migrationsstreit lösen

Im Fall ihrer Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin wolle sie einen neuen Versuch unternehmen, den jahrelangen Streit um die EU-Migrationspolitik zu lösen. Die EU müsse irreguläre Migration reduzieren und gegen Schlepper vorgehen, aber gleichzeitig das Asylrecht bewahren und die Situation von Flüchtlingen verbessern, sagte sie. Letzteres könne beispielsweise durch sogenannte "humanitäre Korridore" gewährleistet werden, die schutzbedürftigen Menschen einen sicheren Weg nach Europa bieten.

Um den Streit in der EU zu lösen wolle sie einen Vorschlag für einen neuen "Pakt für Migration und Asyl" vorlegen, erklärte von der Leyen. Die geplante Aufstockung der EU-Grenzschutztruppe auf 10.000 Grenzschützer müsse bereits bis 2024 und nicht erst wie derzeit geplant 2027 abgeschlossen werden. "Wir brauchen Mitgefühl und entschlossenes Handel

Zudem wies von der Leyen auf die aus ihrer Sicht dringendsten Arbeitsfelder hin - der demografische Wandel, die Veränderungen der Weltwirtschaft, der Klimawandel seien keine "Metaentwicklungen". Wissenschafter hätten diese lange vorausgesagt, so von der Leyen. Die größte Verantwortung sei es, den Planeten "gesund zu halten", sagte von der Leyen und kündigte an, das erste europäische Klimagesetz durchsetzen zu wollen, in dem das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verankert sei.

Des weiteren machte von der Leyen klar, dass sie für einen weiteren Brexit-Aufschub bereit wäre, wenn dieser "aus guten Gründen" erfolgen würde. Zur Entscheidung der Briten für den EU-Austritt 2016 sagte sie: "Das ist eine ernste Entscheidung. Wir bedauern sie, aber wir respektieren sie."

Von der Leyen will Geschlechtergerechtigkeit

„Genau vor 40 Jahre nachdem Simone Weil zur ersten Präsidentin des Europaparlaments gewählt wurde", sagte von der Leyen, die die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission wäre. Sie dankte jenen, "die Hürden und Konventionen überwunden haben", wodurch es nun möglich sei, dass eine Kandidatin für den Vorsitz der Kommission antritt.

In der EU-Kommission soll es ihren Vorstellungen nach strikte Geschlechtergerechtigkeit geben. Sollten die EU-Länder nicht genug Frauen vorschlagen, will sie neue Namen vorschlagen, kündigte von der Leyen an. Sie bezeichnete sich vor den EU-Mandataren als "leidenschaftliche Kämpferin" für die europäische Union - "Wer Europa schwächen will, findet in mir eine erbitterte Gegnerin", so von der Leyen, die mit den Worten "Lang lebe Europa" ihre Rede schloss und dafür großen Applaus und Standing Ovations erhielt.

In Kürze Wird sie gewählt, tritt Ursula von der Leyen am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker an und bestimmt für fünf Jahre Politik und Prioritäten der EU mit. Fällt sie durch, müsste der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs binnen eines Monats einen neuen Vorschlag machen. Für die Große Koalition in Berlin wäre dies eine Belastung. Denn die 16 SPD-Europaabgeordneten haben Nein-Stimmen angekündigt.

(APA/red.)