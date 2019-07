EU-Kommission: Eintracht um jeden Preis

Straßburg. Noch kann sich Ursula von der Leyen nicht sicher sein, ob sie die erste Frau an der Spitze der Europäischen Kommission wird: Ab 18 Uhr findet im EU-Parlament die Abstimmung über ihren Posten statt. Zwar ist sehr wahrscheinlich, dass von der Leyen die absolute Mehrheit von 374 Stimmen erhalten wird, klar ist es aber noch nicht. In Österreich etwa werden nur die von der ÖVP entsandten Parlamentarier von der Leyen unterstützen.



Schon die Nominierung der Deutschen für das mächtigste europäische Amt in Brüssel hatte einen europapolitischen Trend veranschaulicht: im Spätherbst ihrer eigenen Laufbahn hat Angela Merkel ihre Façon des Regierens fest in Europa zementiert.



Deren Leitmotiv lautet Eintracht: Konflikt, Dissonanz, Opposition sind Störungen des Führens mit der ruhigen Hand, auf die man zweierlei Antworten hat: entweder, man ignoriert die lästigen Zwischenrufer – oder man macht sich, wenn der Druck der Öffentlichkeit zu stark geworden ist, ihre Parolen zu eigen. Am deutlichsten lässt sich das an der Klimapolitik erkennen, sowohl bei Merkel als auch bei von der Leyen: noch im Mai lehnte die Kanzlerin das Ziel ab, dass Europas bis zum Jahr 2050 netto keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre ausstoßen solle.



Im Lichte des starken Zuspruchs für die Grünen schwenkte sich nach der Europawahl um. Und nun verkündete von der Leyen, die noch vorige Woche bei den Aussprachen mit den politischen Gruppen in dieser Frage recht vage war: „Ich werde in meinen ersten 100 Tagen das erste Europäische Klimagesetz vorlegen, welches das 2050-Ziel verbindlich macht.“

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft