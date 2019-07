Was der neue britische Premier leisten muss

London. Der britischen Politik stehen dramatische Tage bevor: Am Dienstag dürfte Boris Johnson als Gewinner aus der Wahl um die Parteiführung der Konservativen hervorgehen, am Mittwoch würde er dann zum Premier ernannt werden. An seinem Sieg besteht kaum Zweifel. Seine erste Aufgabe wird sein, den EU-Austritt umzusetzen. Doch das wird nicht die einzige Herausforderung.

