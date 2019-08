EU nominiert Georgiewa als neue IWF-Chefin

Die Bulgarin Kristalina Georgiewa hat sich im Rennen um den Chefposten beim Internationalen Währungsfonds (IWF) durchgesetzt. Ihr niederländischer Kontrahent Jeroen Dijsselbloem gratulierte Georgiewa am späten Freitagabend, nachdem die EU-Finanzminister stundenlang über die Personalie beraten hatten. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Finanzminister Eduard Müller zeigten sich erfreut.

"Ich gratuliere Kristalina Georgiewa zum Ergebnis der heutigen europäischen Abstimmungen. Ich wünsche ihr den größtmöglichen Erfolg", schrieb der frühere Eurogruppen-Chef und ehemalige niederländische Finanzminister auf Twitter. Er beendete damit ein stundenlanges Ringen um den IWF-Spitzenposten, bei dem Georgiewa dem Vernehmen nach die erforderliche Mehrheit verfehlt hat. Gut eine Stunde später gab der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire die Kür Georgiewas durch die 28 EU-Mitgliedsstaaten offiziell bekannt.

Ein EU-Diplomat sagte, Georgiewa habe die Unterstützung von 56 Prozent der Länder, die 57 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, erhalten. Erforderlich gewesen wäre eine Mehrheit von 55 Prozent der Länder und 65 Prozent der EU-Bevölkerung. Dijsselbloem habe das Ergebnis aber "akzeptiert". Das französische Wirtschafts- und Finanzministerium, das die Verhandlungen führte, äußerte sich zunächst nicht. Nach Dijsselbloem beglückwünschte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Georgiewa, auch Kanzlerin Bierlein zählte zu den ersten Gratulantinnen.

Kanzlerin Bierlein gratuliert via Twitter

"Ich bin erfreut, dass @KGeorgieva als Kandidatin der EU für die Direktorin des Internationalen Währungsfonds nominiert wurde und übermittle meine besten Wünsche für die bevorstehenden weiteren Schritte", teilte Bierlein über Twitter mit. Angaben zum Stimmverhalten Österreichs waren von der APA nicht in Erfahrung zu bringen. Bierleins Sprecher Sven Wagner sagte auf APA-Anfrage lediglich: "Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden."

Finanzminister Eduard Müller stellte sich in einer Stellungnahme hinter Georgiewa, die "exzellente Kenntnisse im Finanzbereich" und "langjährige Erfahrung aufgrund ihrer Tätigkeiten bei der Weltbank und der Europäischen Kommission" mitbringe. "Meine Amtskollegen und ich sind daher der Überzeugung, dass sie als Nachfolgerin von Christine Lagarde bestmöglich geeignet ist und alle Voraussetzungen erfüllt, um die ausgezeichnete Arbeit des IWF fortzusetzen", teilte Müller mit.

Nachdem der finnische Zentralbankchef Olli Rehn ebenso wie der derzeitige Eurogruppenchef Mario Centeno und die spanische Finanzministerin seine Kandidatur für den IWF-Posten zurückgezogen hatte, blieben am Freitag nur Georgieva und Dijsselbloem übrig. Die Bulgarin wurde von Frankreich und den südeuropäischen Ländern unterstützt, der Niederländer unter anderem von Deutschland.

Georgiewa soll der Französin Christine Lagarde folgen, die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) werden und das Amt im November antreten soll. Um IWF-Chefin zu werden, braucht Georgiewa noch die Zustimmung der übrigen IWF-Mitglieder. Der IWF wird traditionell von einem Europäer geleitet, die Schwesterorganisation Weltbank dagegen von einem US-Bürger.

Ausnahme notwendig wegen Alters

Georgiewa muss aber noch eine weitere Hürde überspringen, da IWF-Chefs bei ihrer Nominierung nach derzeitigen Regeln nicht älter als 65 Jahre sein dürfen. Das würde eine Nominierung Georgievas ausschließen, die am 13. August 1953 geboren wurde. Die anderen IWF-Mitglieder müssten für sie eine Ausnahme machen.

Georgiewa war im Ringen um die EU-Topjobs auch als mögliche Kommissions- oder Ratspräsidentin gehandelt worden. Beobachter sehen ihre nunmehrige Ernennung im Zusammenhang mit diesen Ernennungen, bei denen die mittel- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten weitgehend leer ausgegangen waren.

Der IWF wurde gemeinsam mit der Weltbank zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 gegründet. Er soll als weltweites Gremium darüber wachen, dass keine großen Währungsturbulenzen entstehen und zu politischen Unwägbarkeiten führen. Unter anderem vergibt er Kredite an überschuldete und in Zahlungsschwierigkeiten geratene Staaten. 189 Mitgliedstaaten gehören der Organisation an.

