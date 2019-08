Die EU bereitet den Boden für den Brexit vor

London/Brüssel. „30 Tage für einen Deal“ – so fasste der „Daily Express“ die Unterredung zwischen Boris Johnson und Angela Merkel zusammen. Mit dieser Ansage am Titelblatt war das militant antieuropäische Boulevardblatt kein Ausreißer: So gut wie alle britische Tageszeitungen, die sich auf die Seite der Brexit-Befürworter gestellt haben, interpretierten das Ergebnis des Treffens in Berlin als Verhandlungserfolg des britischen Regierungschefs.



Merkel hatte Johnson ersucht, einen eigenen Vorschlag für die Lösung des nordirischen Brexit-Dilemmas zu liefern. Die mit seiner Vorgängerin Theresa May vereinbarte Regelung, die Durchlässigkeit der Grenze zwischen Nordirland und Republik Irland mittels einer Backstop-Klausel zu sichern, ist für Johnson nicht akzeptabel. Kann er bis Ende September mit einer Alternative aufwarten? Die „Daily Mail“, das zweite Leibblatt der Brexit-Befürworter, war sich am Donnerstag sicher: „Ja, we can!“

