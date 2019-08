„Briten haben keinen alternativen Vorschlag“

Zum G7-Treffen in Biarritz kam der britische Premier Boris Johnson wieder ohne neue Brexit-Vorschläge. Sind wir jetzt bei 99 Prozent Wahrscheinlichkeit eines Hard Brexits?

Gregor Schusterschitz: Schwer zu sagen, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt von Tag zu Tag zu, weil uns auch die Zeit davonrennt. Man muss Johnson aber ernst nehmen, man darf ihn nicht als Clown bezeichnen, wie es viele machen. Er weiß genau, was er will. Wenn er die Nordirland-Lösung nicht will, aber keine Alternative vorschlägt, wird das britische Parlament das Austrittsabkommen wohl nicht ratifizieren. Dann haben wir einen No-Deal-Brexit. Es hat jedoch keinen Sinn, den Backstop abzuschaffen, wenn es keine Alternative dafür gibt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft