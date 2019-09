Irland bereitet sich auf Grenzkontrollen vor

Dublin/Wien. Ungeachtet der letzten Versuche der britischen Opposition, einen ungeregelten Brexit zu verhindern, bereitet die irische Regierung Maßnahmen für den Ernstfall vor: Sollte am 31. Oktober wegen der innenpolitischen Pattstellung in London ein ungeordneter EU-Austritt Großbritanniens ausgelöst werden, müssten umgehend Kontrollen an der rund 500 Kilometer langen Grenze zu Nordirland eingeführt werden, heißt es in Dublin. Ministerpräsident Leo Varadkar hat angekündigt, dass seine Regierung alles daran setzen werde, eine streng bewachte Grenze wie in Zeiten des Bürgerkriegs zu vermeiden.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft