So will Großbritannien den irischen Backstop ersetzen

Die britische Regierung hat im letzten Moment vor dem geplanten Austritt am 31. Oktober eine Alternative zum bisher ausgehandelten Abkommen mit der EU präsentiert. Sie will die offene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland auf andere Weise garantieren als mit dem Backstop, der Großbritannien verpflichten würde, bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU zu verbleiben. In den Verhandlungen in Brüssel haben die Briten nun eine Agrar- und Lebensmittelzone vorgeschlagen, die beide Teile Irlands umfassen soll.

