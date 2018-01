Lunar X-Prize: Kein Gewinner beim großen Rennen zum Mond

Der Mond, so nahe er uns am Himmel oft erscheint und in astronomischen Maßstäben ja auch wirklich ist, ist trotz allem ein verdammt schwieriges Reiseziel. Das mussten nun auch die Veranstalter jenes weltweiten Wettbewerbs namens "Google Lunar X-Prize" endgültig einräumen, im Rahmen dessen sich in den vergangenen Jahren private Teams darum bemüht hatten, eine Sonde zum Mond zu bringen und dort zu landen: Die "X-Prize Foundation", die ganz wesentlich vom Internetkonzern Google finanziert wird, beendete dieser Tage den millionenschweren Bewerb, ohne dass es einen Gewinner gibt.

Der Grund: Es steht fest, dass keines der zuletzt noch fünf Teams bis zum Schlussdatum 31. März mit seiner Sonde den Mond erreichen kann, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der in Kalifornien ansässigen Foundation. Es sei ja noch nicht einmal ein Raketenstart bis zu jenem Datum angesetzt worden.

"Dieser sprichwörtliche ,Schuss zum Mond´ ist eben hart", hieß es weiter. "Und obwohl wir bis jetzt wirklich immer einen Gewinner erwartet hatten, wird der ,Grand Prize´ im Rahmen des 30 Millionen schweren Lunar X Prize wegen vieler Schwierigkeiten bei den Finanzierungen und den technischen und behördlichen Herausforderungen nicht vergeben."

Der besagte "Grand Prize" war mit 20 Millionen US-Dollar dotiert. Er wäre jenem Team zugestanden, das mit weitgehend privater Unterstützung in finanzieller und organisatorischer Hinsicht ein Fahrzeug oder vergleichbares Gerät auf dem Mond gelandet, es dort 500 Meter weit bewegt und bis 31. März 2018 von diesem Gerät hochauflösende Bilder, Videos, E-mails und sogar SMS zur Erde übermittelt haben würde.

Mehrere Spezialpreise wurden ausbezahlt

Weitere fünf Millionen Dollar hätte der Zweitplatzierte erhalten. Sehr wohl ausbezahlt wurden 2015 laut der Foundation indes 5,25 Millionen Dollar an Sonderpreisen ("Milestone Prizes"), mit denen gelungene technologische Schlüsselentwicklungen in den Bereichen Bildverarbeitung, Landesysteme und Mobilität des Landeroboters belohnt wurden. Dieser Betrag ging zu unterschiedlichen Anteilen an die fünf noch im Rennen befindlichen Teams: "Moon Express" (USA), "Hakuto" (Japan), "SpaceIL" (Israel), "Team Indus" (Indien) und "Synergy Moon" (ein Team mit Arbeitsgruppen in 15 Staaten weltweit).

Die Gestaltung der Sonderpreise war komplex, weil es auch für einzelne gelungene Missionsabschnitte Preise gegeben hätte: etwa für die Zurücklegung von drei Meilen (4,8 Kilometer) auf dem Mond, eine Landung in unmittelbarer Nähe einer Landing Site einer der bemannten amerikanischen Apollo-Missionen oder für den Fund von Wasser.

Screenshot der X-Price-Homepage – GLXP

Die 1995 gegründete X-Prize-Foundation hatte den Wettbewerb 2007 ausgeschrieben und bis Ende 2012 befristet. Später wurde er bis letztlich 31. März 2018 verlängert. Die Bedingungen haben sich mehrfach verändert, zumal man in den laufenden Bewerb einsteigen konnte, dafür aber höhere Teilnahmegebühren zahlen musste. Jene zehn Teams etwa, die sich im Mai 2008 der Öffentlichkeit vorgestellt hatten, mussten je 10.000 Dollar zahlen, später stieg das auf bis zu 50.000 Dollar.

33 Teams mischten mit

Am Höhepunkt des Bewerbs waren 33 Teams beteiligt, die unter anderem auch aus Deutschland, Italien, Ungarn, Russland, Spanien, Malaysia, Australien und Chile stammten. Einige Teams schlossen sich während des Bewerbs zu größeren Einheiten zusammen, nach dem Ausscheiden eines Großteils der Bewerber blieben die besagten fünf Gruppen übrig, die bis 2016 sogar bestätigte Startzusagen fürs Jahr 2017 oder Anfang 2018 von Raketenbetreibern privater Natur wie SpaceX (USA) oder halbstaatlicher Natur hatten, konkret von "Antrix", das ist die gewerbliche Satellitenstartfirma der Weltraumbehörde Indiens.

Doch wie sich seither zeigte, würde sich nicht einmal ein Start rechtzeitig ausgehen, was mitunter - ja oft sogar vor allem - auch an den Raketenbetreibern lag: Zwei davon etwa konnten bisher noch immer keinen oder höchstens nur einen erfolgreichen Raketenstart in eine Erdumlaufbahn vorweisen; die indische Raumfahrtbehörde ISRO wiederum ließ den Vertrag mit dem japanischen und dem eigenen indischen Team kurz nach Jahreswechsel platzen, die Gründe wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Dabei hatte sich gerade das "Team Indus" zuletzt extrem selbstbewusst und startbereit gegeben.

Einige Ideen für Mondfahrzeuge – GLXP

Erklärtes Ziel des X-Prize war, den privaten Wettbewerb für weltraumrelevante Technologien zu stärken, wie es nicht zuletzt in den USA schon seit den 2000ern hinsichtlich des Baus neuer Raketen und Raumschiffe für den erdnahen Raum der Fall ist, wobei diesbezüglich auch die Regierung diesen Wettbewerb maßgeblich einleitete und fördert.

Die Bewerber um den Lunar X-Prize durften nur zu höchstens zehn Prozent (nach Kosten gerechnet) staatlich unterstützt werden. Damit konnten beispielsweise staatliche Universitäten und staatlich finanzierte Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen nicht teilnehmen.

Seitens der Foundation hieß es indes zuletzt, man überlege, den Bewerb modifiziert, vereinfacht und/oder durch neue Quellen finanziert in der Zukunft neu auszuschreiben. "Obwohl wir enttäuscht sind, dass es keinen Gewinner jetzt gibt, sind wir doch stolz auf das, was der Google Lunar X-Prize in praktischer Hinsicht erreicht hat."

Ein umtriebiger US-Grieche mit Visionen

Die X-Prize Foundation wurde seinerzeit vom griechischstämmigen New Yorker Luftfahrtingenieur Peter Diamandis (*1961) gegründet. Er ist unter anderem Mitinitiator der nahe Straßburg (Frankreich) angesiedelten International Space University und des Unternehmens "Planetary Resources", das sich mit einer künftigen Nutzung von erdnahen Asteroiden für den Bergbau beschäftigt. Die Foundation veranstaltet Wettbewerbe Privater für technische und wissenschaftliche Entwicklungen, etwa im Bereich der Kfz-Technik, der Entschlüsselung der DNA, des Bekämpfens von Ölverschmutzungen im Wasser und der medizinischen Diagnostik. Finanzielle Quellen sind neben Google etwa Fluglinien, private Gönner und Firmen wie IBM, Shell, Deloitte und Tata.

Peter Diamandis an Bord eines Spezialflugzeugs in Schwerelosigkeit – Steve Boxall (diamandis.com)

1996 wurde der "Ansari X-Prize" ausgeschrieben, der bis 2004 tatsächlich ein funktionierendes privates Fluggerät namens "SpaceShipOne" für Flüge bis etwa 100 Kilometer Höhe hervorgebracht hat. Erbauer war das Unternehmen "Scaled Composites". Die beabsichtigte Nutzung von Weiterentwicklungen der Maschine für touristische Zwecke ist mittlerweile etwas ins Stocken geraten.

Historische Vorbilder aus der Technikgeschichte

Flugpionier Charles Lindbergh (li.) und Preis-Stifter Raymond Orteig – From the personal collection of Alan R Hawley/CC BY-SA 3.0

Grundsätzliche Vorlage für derartige Wettbewerbe waren historische Technikbewerbe des 19. und 20. Jahrhunderts vor allem im Feld des Verkehrswesens, und dort vorrangig bei den Themen Luftfahrt, Seefahrt und Automobilbau. Besonders berühmt wurde der 1919 vom franko-amerikanischen Hotelier Raymond Orteig (1870 - 1939) gestiftete Orteig-Preis für den ersten Nonstop-Flug von New York nach Paris. Sieger wurde im Mai 1921 der US-Flugpionier Charles Lindbergh (1902 - 1974).