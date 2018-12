Zwei Millimeter-Loch zwingt ISS-Besatzung zu anstrengendem Außeneinsatz

Zwei Kosmonauten haben bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS das geheimnisvolle Loch an der angedockten russischen Raumkapsel entdeckt und untersucht. Der Russe Oleg Kononenko schnitt mit Werkzeugen eine Isolierungshülle und ein Schutzschild durch, und das etwa zwei Millimeter große Loch von außen freizulegen.

Er und sein Landsmann Sergej Prokopjew machten Fotos und Videos von dem Leck, das im August aus noch ungeklärten Gründen entstanden war und einen Druckabfall ausgelöst hatte. Sie nahmen auch Proben, die russische Experten auf der Erde untersuchen sollen.

Für die Besatzung war der Einsatz körperlich äußerst anstrengend – REUTERS

Der komplizierte und körperlich anstrengende Außeneinsatz dauerte nahezu acht Stunden und damit gut eineinhalb Stunden länger als geplant. Beide Kosmonauten schienen die Arbeiten teils auf eine Nervenprobe zu stellen. "Lasst uns nicht hetzen. Lasst uns Schritt für Schritt vorgehen, um nichts zu vermasseln", sagte Kononenko während der Live-Übertragung. Die US-Raumfahrtbehörde NASA sprach von einem "Heureka-Moment", als die beiden das Loch gefunden hatten.

Two spacewalkers work 263 miles above Earth performing a high-flying vehicle inspection on a Soyuz crew ship that will return three Exp 57 crew members home next week. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/FLH2bNzXDf