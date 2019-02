Israel steht unmittelbar vor erster Mission zum Mond

Israel will morgen Donnerstag erstmals ein eigenes Landegerät auf den Mond bringen und wäre im Erfolgsfall damit nach den USA, Russland und China das erst vierte Land, dem das gelang.

Die Mission ist teils staatlich, teils privat organisiert: Herr des Projekts ist das nicht gewinnorientierte Start-up-Unternehmen SpaceIL, das gemeinsam mit dem Staatskonzern Israel Aerospace Industries IAI eine rund 600 Kilogramm schwere Landesonde von der Größe einer Waschmaschine gebaut hat. Gestartet werden soll die Sonde namens "Beresheet" (Genesis, Schöpfung) in Florida von einer Falcon-9-Rakete der Firma SpaceX von Elon Musk, das ist der gebürtige Südafrikaner, der auch den E-Auto-Hersteller Tesla gegründet hat.

Insgesamt handelt es sich zugleich um das erste (vorwiegend) private Mondflugprojekt, das umgesetzt wird. Die Kosten, rund 100 Millionen Dollar, wurden großteils durch Spenden gedeckt. Zuvor war der Start der Mission schon für 2017 angesetzt gewesen.

Überhitzung wohl nach wenigen Tagen

Beresheet soll im April die erdzugewandte Mondseite erreichen, der Landepunkt liegt im Mare Serenitatis, dem Meer der Heiterkeit. Seine Mission ist allerdings sehr kurz bemessen. Bestückt im wesentlichen nur mit einem Magnetometer und einer Kamera aus Israel sowie einem Laser-Reflektor der Nasa, sind zwei Tage Operationsdauer geplant. Das Gerät hat nämlich keine Klimaanlage; weil aber erst am Dienstag Vollmond war und die erdzugewandte Seite jetzt von der Sonne noch praktisch voll beleuchtet wird, hat es dort Temperaturen von um die 130 Grad, die Sonde wird rasch überhitzen.

Die Beresheet-Sonde, gut verpackt – REUTERS

China war erst im Jänner mit der Sonde Chang'e-4 die erste weiche Landung überhaupt auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelungen.

"Das ist der Beginn von Israels Geschichte in den Tiefen des Weltalls, egal, ob es klappt oder fehlschlägt", sagt der Präsident von SpaceIL, der Milliardär Morris Kahn, ein 88-jähriger gebürtiger Südafrikaner und Unternehmer in zahlreichen Geschäftsfeldern von Telekom bis zu Meeres-Aquarien, der 44 Millionen Dollar aus eigenem Vermögen in Beresheet investiert hat.

Im Erfolgsfall soll Beresheet als Prototyp einer Serie unbemannter Mondlandungen dienen, die IAI und die deutsche Raumfahrtfirma OHB im Auftrag der Europäischen Raumfahrtagentur ESA umsetzten wollen. Für SpaceIL hingegen ist die Sache damit erledigt: Weitere Missionen dieser Art wolle man nicht machen, heißt es.

(Reuters/WG)