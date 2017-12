Polizist und Bankräuber nach Schusswechsel in Polen gestorben

Bei einem Schusswechsel sind in Polen ein Polizist und ein mutmaßlicher Bankomaten-Knacker ums Leben gekommen. Drei weitere Beamte seien leicht verletzt worden, teilte ein Behördensprecher der Agentur PAP zufolge am Sonntag mit. Als die Polizisten die Tür zum Bankomaten-Container aufbrachen, eröffnete der Mann demnach ohne Vorwarnung mit einer Maschinenpistole das Feuer.

Der 42-Jährige sei wegen Autodiebstahls, Einbruchs und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung mehrfach vorbestraft gewesen. Er habe den Bankomaten vermutlich mit Sprengstoff aufbrechen wollen. Ein mutmaßlicher Komplize, der in einem Auto gewartet habe, sei festgenommen worden. Zu dem tödlichen Vorfall kam es in der Nacht zu Sonntag in der Gemeinde Wisznia Mala 13 Kilometer nördlich von Breslau (Wroclaw).

(APA)