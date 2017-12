Das lukrative Kriegsgeschäft im Donbass

Nowoluhanske ist ein Dorf am Rande des regierungskontrollierten Gebiets mit 3800 Einwohnern. Im vergangenen Sommer waren 90 Einzelhändler in der frontnahen Ansiedlung registriert, die mehr als 4000 Tonnen Lebensmittel in das Dorf bestellten. Das hätte bedeutet, dass jeder Einwohner mehr als eine Tonne Lebensmittel pro Monat konsumierte. Doch die Bewohner von Nowoluhanske hatten keinen übermenschlichen Appetit. Das Dorf war eine Schmugglerhochburg. Die Fracht wurde umgeladen und auf der anderen Seite der Front gewinnbringend verkauft. Schmuggel kennt keine politische Feindschaft.