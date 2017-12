Berlin: Brücke reißt Flixbus das Dach ab

Im Berliner Bezirk Spandau schätzte ein Fahrer des Fernbus-Unternehmens Flixbus am Montag die Höhe einer Brücke falsch ein - und rasierte dem Fahrzeug so das gesamte Dach ab. Beim Versuch, unter der Brücke durch zu fahren, sei das Dach des Busses komplett abgerissen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. „Zum Glück handelte es sich um eine Leerfahrt.“ Verletzt worden sei niemand.

Die Feuerwehr musste das abgetrennte Dach mit einem Kran bergen. Die Stelle sei den Einsatzbehörden bereits bekannt. Immer wieder gebe es Einsätze, weil zu hohe Fahrzeuge gegen die Brücke stießen, sagte ein Sprecher.

Die Polizei reagierte in einem Kommentar auf Twitter ungehalten: "Die Höhenbegrenzung von 3,40 Metern unter der Brücke in der Klärwerkstraße in #Spandau gilt", twitterten die Beamten. "Ohne Ausnahmen."

Die Höhenbegrenzung von 3,40 Metern unter der Brücke in der Klärwerkstraße in #Spandau gilt.

Ohne Ausnahmen.

^tsm pic.twitter.com/unjfF4I1v1 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5. Dezember 2017

