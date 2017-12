Legendäre sowjetische Testpilotin und UFO-Jägerin verstorben

Im Westen haben sie - außer Luftfahrtkennern - nicht viele gekannt, in der UdSSR bzw. Russland hingegen war (und ist) sie aus guten Gründen immer noch eine Heldin der Lüfte: Die legendäre russische Militär- und Testpilotin Marina Lawrentiewna Popovich (geborene Wassiljewa) ist, wie dieser Tage bekannt wurde, im Alter von 86 Jahren in der südrussischen Stadt Krasnodar gestorben. Sie hatte es in den 1950ern und spätestens Anfang der 1960er, als Frauen als (Kampf)Piloten immer noch absolute Seltenheit waren, in die sowjetische Fliegerei und letztlich die Luftwaffe geschafft, und war 1964 zur ersten offiziellen militärischen Testpilotin weltweit geworden.