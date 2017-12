Syrische Flüchtlinge bei Feuer in Zeltlager im Libanon umgekommen

Mehrere Menschen sind bei einem Brand in einem Flüchtlingslager im Osten des Libanons umgekommen. "Unsere Teams haben bisher sechs Leichen geborgen", sagte der Generalsekretär des libanesischen Roten Kreuzes, George Katteneh, am Donnerstag. Syrische Aktivisten in der Bekaa-Ebene berichteten, dass mindestens neun Menschen ums Leben gekommen seien.

Die Zahl der Opfer könne aber noch steigen, weil es zahlreiche Verletzte mit schweren Brandwunden gebe.

Den Angaben zufolge wurden mindestens 60 Zelte in dem Flüchtlingslager komplett zerstört. Die Brandursache ist noch unklar. In der Bekaa-Ebene in der Nähe zur syrischen Grenze gibt es zahlreiche inoffizielle Flüchtlingslager, in denen Syrer leben, die vor den Kämpfen in ihrer Heimat geflohen sind. In der Vergangenheit hatte es bereits ähnliche Unfälle in anderen Lagern gegeben.

(APA/DPA)