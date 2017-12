Italien wählt wahrscheinlich Anfang März

Italien macht sich bereit für Parlamentswahlen im kommenden März. Zeitungsberichten zufolge soll die planmäßige Wahl am 4. März stattfinden. Präsident Sergio Mattarella werde wohl Ende Dezember das Parlament auflösen und damit den Weg für Neuwahlen Anfang März ebnen, berichteten die Blätter "Corriere della Sera", "Repubblica" und "Il Messaggero" übereinstimmend.

In Umfragen liegen die Mitte-Rechts-Parteien vorn. Sie dürften aber zusammen wohl nicht die absolute Mehrheit in beiden Kammern erreichen. Wegen der Aussicht auf Instabilität in der drittgrößten Wirtschaftsnation der Euro-Zone verteuerten sich die zehnjährigen italienischen Anleihen und stiegen auf 1,77 Prozent, den höchsten Wert seit etwa zwei Wochen. Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und Senat müssten turnusmäßig spätestens im Mai stattfinden.

(APA/Reuters)