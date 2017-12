Die Finnen kommen bald leichter an stärkeres Bier

In Finnland hat das Parlament am Freitag einen, sagen wir, heutzutage tapferen Beschluss gefasst: Demnach dürfen Supermärkte und kleinere Gemischtwarenläden künftig Bier mit einem höheren Alkoholgehalt als den bisher maximal zulässigen 4,7 Volumsprozent verkaufen. Das Limit wurde nun auf 5,5 Prozent angehoben, wobei der Beschluss mit 98 zu 94 Stimmen relativ knapp ausfiel.

Dem zuvor war eine heftige Debatte zwischen Vertretern von Konsumentenrechten und Anhängern moderaten Trinkens bzw. der Neigungsgruppe Abstinenz gegangen. Die Befürworter der Hinaufsetzung des Alkoholwertes hatten mit wirtschaftlichen Gründen, etwa der Unterstützung des Brauereigewerbes, argumentiert, aber auch mit einer Annäherung an "normale" europäische Verhältnisse beim Alkoholgehalt in Bieren und vor allem der persönlichen Freiheit: Es gelte, den Konsumenten entgegenzukommen und vor allem dem "Bemuttern" der Bürger durch den Staat entgegenzuwirken.

"Finnen wurden lange genug bevormundet"

"Die Finnen sind lange genug bevormundet worden", sagte der Abgeordnete Simon Elo von der mitregierenden, sinnigerweise "Blaue Zukunft" genannten Partei (19 von 200 Sitzen im Parlament). "Jetzt haben wir einen großen Schritt in Richtung größerer persönlicher Freiheit unternommen."

Das Alkohollimit war seit den 1960ern in Kraft gewesen und zusammen mit sehr hohen Steuern auf alkoholische Getränke und anderen Verkaufsrestriktionen Teil einer strategischen Gesundheitskampagne, um den übermäßig hohen Alkoholkonsum in Finnland einzuschränken. Stärkere Biere, Wein, Likör und Spirituosen dürfen bisher nur in den rund 350 staatlichen Monopolgeschäften gekauft werden. Ähnliche Maßnahmen hatten auch andere Staaten Skandinaviens gesetzt: In Schweden etwa dürfen normale Geschäfte sogar nur maximal 3,5-prozentige Getränke verkaufen, alles übrige läuft wiederum durch Monopolläden.

Das parlamentarische Gesundheitskomitee hatte die Erhöhung der Grenze noch abgelehnt. "Das ist ein trauriger Tag in der Geschichte der finnischen Alkoholpolitik", sagte der Abgeordnete Paivi Rasanen von den oppositionellen Christdemokraten. "Das Parlament hat bewusst etwas beschlossen, das Elend, alkohol-induzierte Todesfälle und Krankheiten, Gewalt und Trunkenheit am Steuer steigern wird."

