Der letzte Flug des letzten Kampfpiloten

Jerry Yellin steigt am Morgen des 15. August 1945 (japanischer Zeit) mit seinem Jagdbomber vom alliierten Flugfeld auf der im März eroberten Insel Iwo Jima südlich der japanischen Hauptinseln auf, um dort ein Ziel nahe der Stadt Nagoya anzugreifen. Noch während er fliegt, hält Japans Kaiser Hirohito die erste öffentliche Rundfunkrede eines Tennos überhaupt. Yellin, damals 21, hört davon in seiner P-51 "Mustang" nichts. Als er aber Stunden später am Nachmittag wieder auf Iwo Jima landet, war der Krieg de facto vorbei: Der Kaiser hatte nämlich kapituliert.