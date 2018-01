Neun Häftlinge flüchten binnen fünf Tagen aus Berliner Gefängnis

Aus der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee sind nach jüngsten Angaben der Senatsverwaltung binnen fünf Tagen neun Häftlinge entwichen. Vier von ihnen flohen am vergangenen Donnerstag aus dem geschlossenen und fünf weitere seither aus dem offenen Vollzug, wie Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag erklärte. Nach sieben von ihnen wird weiter gefahndet.

Einer der vier am Donnerstag aus dem geschlossenen Vollzug geflohenen Häftlinge stellte sich laut Behrendt am Dienstag zusammen mit einem Anwalt. Der Mann werde nun "in eine Anstalt mit höheren Sicherheitsvorkehrungen verlegt", erklärte der Senator. Einer der fünf aus den offenen Vollzug entwichenen Freigänger war den Angaben zufolge am Montag wieder gefasst worden.

Die entwichenen Freigänger verbüßten Ersatzfreiheitsstrafen. Die vier Ausbrecher saßen wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahls, Wohnungseinbruchs und Erschleichens von Leistungen in Haft. Einer von ihnen wäre bereits im März entlassen worden.

Überwachungskamera filmte Ausbruch, späte Reaktion

Die Gefangenen konnten über einen Lüftungsspalt in der Mauer fliehen. Den Weg zu dem Spalt hatten sie mit einem aus der Werkstatt des Gefängnisses entwendeten Trennschleifer freigelegt. Nach dem Ausbruch wurde eine interne Sicherheitsüberprüfung eingeleitet. Absurderweise zeichneten Überwachungskameras die "Arbeiten" an dem Spalt aus, ein Alarm blieb aber aus. Es dauerte 41 Minuten bis die Flucht der Häftlinge bemerkt wurde.

Grünen-Poliker Behrendt musste für die Sicherheitspanne im Plötzendorfer Gefängnis viel Kritik einstecken. CDU-Politiker Florian Graf nannte ihn gar einen "Dilettanten", SPD-Politiker Joschka Langenbrinck sagte, die ganze Angelegenheit sei Grund genug für einen Senator zurückzutreten. In Berlin regiert ein Rot-grünes Bündnis. Behrendts Sprecher argumentiert, dass die Gesamtzahl der Ausbrüche unter Behrendts Amtsführung nicht zugenommen habe.

Auf Twitter wird ebenfalls fleißig über das Gefängnis gespottet. Plötzensee sei wie der Nachtklub Berghain. Es ist leichter rauszukommen, als hinein. Auch Vergleich mit Fitnesscenter-Verträgen werden gerne geteilt. Dass Senator Behrendt in einer ersten Reaktion auf Twitter von "Entweichungen" aus dem Gefängnis geschrieben hatte, sorgte ebenfalls für Spott.

