Blutige Botschaft: Fünf abgeschlagene Köpfe auf Taxi abgelegt

Im Osten von Mexiko haben Unbekannte fünf abgeschlagene Köpfe auf einem Taxi zurückgelassen. Das Fahrzeug war an einer Landstraße im Bundesstaat Veracruz abgestellt worden und trug die Initialen des Verbrechersyndikats Cártel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), wie lokale Medien am Freitag berichteten. In dem Taxi lagen schwarze Plastiksackerl mit den Überresten der Opfer.

Veracruz ist eine der gefährlichsten Regionen Mexikos. Das Kartell Jalisco Nueva Generacion ringt dort mit dem Verbrechersyndikat Los Zetas um die Kontrolle der illegalen Geschäfte. Innerhalb weniger Jahre hat sich CJNG zu einer der mächtigsten kriminellen Organisationen des Landes entwickelt.

Mexiko leidet unter einer beispiellosen Gewaltwelle. Mit über 23 000 Tötungsdelikten war 2017 das blutigste Jahr in der jüngeren Geschichte des lateinamerikanischen Landes. Zudem gelten mehr als 30 000 Menschen als vermisst.

(APA/dpa)