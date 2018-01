Deutscher Pilot in Finnland von Flugzeugtür erschlagen

Ein deutscher Pilot ist in Kittilä im finnischen Lappland von einer Flugzeugtür erschlagen worden. Der 50-Jährige habe die Tür des Privatjets von außen öffnen wollen, als sie ihm mit großer Wucht entgegengekommen sei, sagte ein Sprecher der Sicherheitsbehörde Otkes am Montag. Der Mann war sofort tot. Teile der Tür flogen bis zu zehn Meter weit.



Passagiere waren zu dem Zeitpunkt nicht in der Nähe des Flugzeugs. "Das war ein tragischer Unfall", sagte der Sprecher. Nun werde das System untersucht, das den Kabinendruck regelt. Möglicherweise sei der Druck im Flugzeug so hoch gewesen, dass die Tür beim Öffnen regelrecht nach außen explodiert sei.



Zur Untersuchung zieht die Behörde Spezialisten aus den USA heran, wo die Maschine vom Typ Golfstream G 150 gebaut wurde. "Wir müssen herausfinden, ob es ein Risiko gibt, dass so etwas wieder passiert", sagte der Sprecher. Das Flugzeug war in Österreich registriert, wurde laut Otkes aber von einer deutschen Firma betrieben.

(APA/dpa)