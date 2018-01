Hohe Lawinengefahr in den italienischen Alpen

Nach dem Niedergang einer Lawine auf ein Ferienhaus im norditalienischen Sestriere war die Gefahr auch am Mittwoch nicht gebannt. Lawinengefahr herrschte in allen Alpenregionen Italiens, besonders angespannt war die Situation im Aostatal und in Teilen des Piemonts, wo die jeweils zweithöchste Warnstufe 4 galt.

Im piemontesischen Sestriere wurden am Mittwoch Dächer, Terrassen und Balkone auf Anordnung des Bürgermeisters vom Schnee befreit, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. In dem beliebten Wintersportort waren in der Nacht auf Dienstag 29 Menschen aus einem Haus gerettet worden, das eine Lawine verschüttet hatte. Niemand wurde verletzt.

Die Schulen blieben auch am Mittwoch in Sestriere geschlossen. Einsatzkräfte arbeiteten daran, eine Zufahrtsstraße wieder befahrbar zu machen. Am Dienstag war die Feuerwehr den ganzen Tag unterwegs gewesen, um die Stabilität der Häuser zu überprüfen, wie sie am Mittwoch auf Twitter mitteilte.

Schneechaos in Südtirol

In Südtirol ist so viel Schnee wie seit langem nicht mehr gefallen. 80 bis 130 Zentimeter seien "historische Maximalwerte" auf 2.000 Metern, hieß es im Lawinenlagebericht. Da die Temperaturen zurückgegangen seien und es weniger Wind gebe, könne der Schnee sich wieder verfestigen. Die Lawinenwarnstufe blieb auf 3. Gewarnt wurde insbesondere vor Gleitschneelawinen, die sich auf steilen Sonnenhängen mit Grasuntergrund lösen können.