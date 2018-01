Berlusconi: "Den Hof zu machen ist keine Beleidigung"

In der Diskussion um sexuelle Übergriffe hat sich Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi an die Seite der Schauspielerin Catherine Deneuve und anderer Prominenter gestellt, die eine "Freiheit zu belästigen" eingefordert haben. "Den Hof zu machen, ist keine Beleidigung, Hauptsache man tut es mit Eleganz", sagte Berlusconi, Gast der von RAI 1 gesendeten Polit-Show "Porta a Porta" am Donnerstag.

"Catherine Deneuve hat absolut Recht. Es ist natürlich, dass sich Frauen freuen, wenn ein Mann ihnen den Hof macht. Ich selber habe damit nicht viel Erfahrung, weil mir Frauen immer den Hof gemacht haben", sagte der 81-Jährige.