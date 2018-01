Video: Amerikanisches Schiff gerät in Bomben-Zyklon

Es sind Szenen, die sich niemand für seinen Urlaub wünscht: Ein Kreuzfahrtschiff der US-amerikanischen Reederei Norwegian Cruise Line geriet auf seiner Fahrt von den Bahamas nach Europa in einen schweren Wintersturm, einen sogenannten Bomben-Zyklon, der die USA vergangene Woche heimsuchte. Ein Passagier des Schiffes "Norwegian Breakaway" filmte die Szenen und stellte ein Video des Unwetter-Erlebnisses auf YouTube.

Das Schiff mit mehr als 4000 Passagieren an Bord habe drei Tage lang durchgehend gewankt, schreibt der Nutzer unter den mehr als sechs Minuten langen Clip. "Obwohl das Schiff gewappnet ist, so einem Sturm stand zu halten, sahen wir einige Personen in den Gängen schlafen, da von den Balkontüren Wasser in ihre Räume floss (oder, weil einige dachten, dass das Schiff kentern würde). Wir sahen sogar eine Familie, die mit Schwimmwesten herumging."

Tatsächlich dürfte die Fahrt nichts für schwache Nerven gewesen sein: Meterhohe Wellen schlugen gegen Fenster und ließen das Wasser auf das Schiffsdeck prallen, das sich seinen Weg durch Schiebetüren, Aufzüge und Decken in das Schiff suchte. Teilweise ist zu sehen, wie ganze Wände und die Böden auf den Gängen von einem dünnen Wasserfilm überzogen waren. Zwischendurch dürfte es auch geschneit haben: Am Ende der Aufnahmen sind kleine Schneehaufen am Außendeck des Schiffes zu sehen.

(red.)