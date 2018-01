Frankreich: Prozess gegen „Schwarze Witwe der Côte d'Azur“

Nizza. Französische Medien nennen sie die „Schwarze Witwe der Côte d'Azur“: In Nizza muss sich seit Montag eine 57-jährige Frau vor Gericht verantworten. Sie steht in Verdacht, ihre Liebhaber – alte, wohlhabende Männer –, vergiftet zu haben, um an ihr Vermögen zu kommen. Laut den Ermittlern hat die Frau mindestens zwei über 60 und 85 Jahre alte Männer ermordet, zwei 82- und 91-jährige Opfer erkrankten schwer.

Die Angeklagte verbüßt bereits seit 2013 eine fünfjährige Haftstrafe wegen Diebstahls, Betrugs und Freiheitsberaubung eines 87-jährigen Witwers. Im Rahmen ihrer Ermittlungen entdeckte die Polizei in ihrem Besitz unter anderem Personalausweise, Krankenversicherungskarten und Scheckhefte sowie größere Mengen Valium.

Über Agentur kennengelernt

Seit 2011 soll die Frau, die auf unschuldig plädiert, mindestens 20 ältere Männer über Partnervermittlungsagenturen kennengelernt haben. Sie bat die Männer um Geld, stahl Dokumente von ihnen oder verlangte, im Testament aufgenommen zu werden. Ihre beiden überlebenden Opfer wollen während des Prozesses als Zeugen auftreten. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2018)