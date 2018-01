Israel fiebert mit Sherman, dem übergewichtigen Igel

Mit seinen 1,6 Kilo schaffte es Sherman, der israelische Igel, in internationale Schlagzeilen: Als das Tier Anfang Jänner in eine Wildtier-Klinik des israelischen Safari-Zoos bei Tel Aviv gebracht wurde, konnte er sich kaum noch bewegen und war auch nicht mehr in der Lage, sich einzuigeln.. Nach einer Diätkur hat der Igel jedoch einen schlankeren Start in das neue Jahr geschafft.

Sherman habe bereits gut 150 Gramm abgenommen, teilte eine Sprecherin des Zoos am Dienstag mit. Das sind fast zehn Prozent seines Gewichts. Durchschnittlich wiegt ein Igel 600 bis 900 Kilogramm.

Das Problem übergewichtiger Igel sei zuletzt gehäuft aufgetreten, hieß es in einer Mitteilung des Zoos. Das durchschnittliche Gewicht eines Igels liege normalerweise bei 600 bis 900 Gramm.

Sherman hatte sich nach Angaben des Zoos von Katzenfutter ernährt, das Anrainer ausgelegt hatten. Im Zoo bekam er gesündere Nahrung, damit er allmählich abspecken kann - Trockenfutter, gehacktes Fleisch, Gemüse und Obst. "Die Diät funktioniert", sagte die Zoosprecherin. "Die Pfleger schränken seine Nahrung weiter ein und legen sie in einiger Entfernung aus, damit er gehen muss", sagte sie. "Der Weg ist noch weit, aber wir hoffen, dass er bis zum Sommer wieder in die Freiheit entlassen werden kann."

(APA/dpa)