Schatten der Moschee über Atatürk

Am Taksim-Platz im Herzen Istanbuls brummen Baumaschinen. Auf der Westseite entsteht eine Moschee, die schon jetzt alles andere am Platz überragt; im Osten beginnt in Kürze der Abriss des Atatürk-Kulturzentrums, das bisher den Taksim dominiert und durch eine Oper ersetzt werden soll. Bis zur Präsidentschaftswahl und den Kommunalwahlen 2019 soll der Umbau des bedeutenden Platzes fertig sein und er mit Beton, Glas und Stahl die „neue Türkei“ repräsentieren, wie Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine AKP sie sehen: wohlhabend, modern, islamisch-konservativ.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)