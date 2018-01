Erste Ausläufer von "Friederike" erreichten Deutschland

Die ersten Ausläufer des Sturmtiefs "Friederike" haben Donnerstagfrüh den Westen Deutschlands erreicht. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden bereits Windgeschwindigkeiten von 60 bis 80 Stundenkilometern gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte. Im Laufe des Tages werden Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde erwartet.

Im Bergland kann es noch stürmischer werden. Für weite Teile Deutschlands liegen deshalb Unwetterwarnungen vor. "Friederike" sollte am späten Vormittag den Westen Deutschlands erreichen. Das Sturmtief zieht dann von Westen nach Osten über das Land hinweg. Stark betroffen sind voraussichtlich unter anderem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Im Nordosten schneit es.

Das Unwetter dürfte auch den Verkehr in Deutschland wieder stark beeinträchtigen. Die Deutsche Bahn warnte im Kurznachrichtendienst Twitter bereits, dass Beeinträchtigungen im Bahnverkehr möglich seien.

Belgien und die Niederlande betroffen

Alarm herrschte auch in Belgien und den Niederlanden. Um die Mittagszeit waren in den Niederlanden bereits zwei Tote aufgrund des Sturmtiefs zu beklagen. In der Ortschaft Olst im Osten des Landes sei ein 62-jähriger Mann von einem abgebrochen Ast erschlagen worden, teilte die Polizei mit. In Enschede nahe der deutschen Grenze starb nach Polizeiangaben ein Autofahrer, nachdem ein Baum auf das Auto gefallen war.

Der internationale Flughafen Schiphol in Amsterdam strich am Donnerstag zunächst alle Flüge . Das teilte der Airport über Twitter mit, kurz nachdem der niederländische Wetterdienst die höchste Alarmstufe ausgegeben hatte. Um die Mittagszeit gab es teilweise Entwarnung: Gegen 12.00 Uhr werde der Flugverkehr schrittweise wieder aufgenommen, erklärte der Flughafenbetreiber. Schiphol ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen Europas.

Auch der Bahnverkehr in den Niederlanden kam fast vollständig zum Erliegen, Ausnahmen waren lediglich zwei Lokalbahnen bei Groningen und in der Provinz Limburg.