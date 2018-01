Pressesprecher der Royals: Beliebteste Jobanzeige in Großbritannien

Pressesprecher der britischen Royals - wer möchte das nicht werden? Eine Ausschreibung als Sprecher für Prinz William, seine Frau Kate und seinen Bruder Prinz Harry war im vergangenen Jahr die am meisten angesehene Jobanzeige im sozialen Netzwerk LinkedIn in Großbritannien. Das teilte die Plattform, über die häufig Jobs vermittelt werden, am Donnerstag mit.

William und Kate hatten 2011 unter großem Medieninteresse geheiratet und erwarten im Frühjahr ihr drittes Kind, bei Prinz Harry steht im Mai die Hochzeit mit seiner Verlobten Meghan Markle an. Die Anzeige setzte sich auf der Top-Ten-Liste der am häufigsten angesehenen LinkedIn-Anzeigen gegen so exotische Jobs wie professioneller Bier- und Schokoladen-Probierer durch. Aber auch eher normal anmutende Positionen stehen darauf, etwa bei Banken und Unternehmensberatungen.

Arbeitgebern gab das soziale Netzwerk indes noch einen Rat mit auf den Weg: "Die Liste zeigt die Wichtigkeit einer den Blick fangenden Job-Bezeichnung", schrieb Darain Faraz von LinkedIn. Dass das stimmt, zeigt ein Job, der mit "Schlimmster Job aller Zeiten für nach dem Uni-Abschluss - mach Dir keine Mühe" überschrieben war. Die Ausschreibung für eine Einstiegsposition als Verkaufs- und Eventmanager kam auf Rang sieben der Top-Ten-Liste - und dürfte deshalb durchaus genügend Bewerber bekommen haben.

(APA/dpa)