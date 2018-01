Elf Tote bei Busunglück in der Türkei

Bei einem Busunglück in der Türkei sind elf Menschen ums Leben gekommen und 46 weitere verletzt worden. An Bord seien Familien auf dem Weg zu einem Skiausflug gewesen, teilten örtliche Behörden am Samstag mit. Der Bus raste demnach in eine Baumgruppe.

Der Bus sei in der Nacht auf Samstag auf dem Weg von der Hauptstadt Ankara ins westtürkische Bursa gewesen, zitierte die Nachrichtenagentur Dogan den Gouverneur der Region Eskisehir, Özdemir Cakacak, wo sich das Unglück ereignete. An Bord seien überwiegend Familien mit Kindern gewesen, die in das nahe Bursa gelegene Skigebiet Uludag reisen wollten.

Die Straßenverhältnisse seien gut gewesen, die Fahrbahn weder nass noch glatt, sagte Cakacak. Die beiden Busfahrer wurden laut Dogan leicht verletzt. Sie seien festgenommen worden, die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen eingeleitet.

Schwere Verkehrsunfälle sind in der Türkei keine Seltenheit. 2016 gab es der amtlichen Statistik zufolge mehr als eine Million Unfälle mit 7.300 Toten.

(APA/AFP)