Lac-Mégantic: Die Katastrophe bleibt ungesühnt

Ottawa.Eine der schlimmsten Katastrophen der jüngeren kanadischen Geschichte bleibt ungesühnt. Der Prozess um das Zugunglück von Lac-Mégantic in der Provinz Quebec vom Juli 2013 ist mit Freisprüchen zu Ende gegangen. Das Inferno durch explodierende Rohöltanks hatte 47 Menschen das Leben gekostet. Nach mehrmonatigem Prozess und neuntägigen Beratungen sprach eine Jury die drei angeklagten früheren Mitarbeiter der Eisenbahngesellschaft vom Vorwurf frei, durch strafbare grobe Fahrlässigkeit die Katastrophe verursacht zu haben. Selbst von Angehörigen der Opfer war dieses Urteil erwartet worden.

Denn für viele Menschen in Lac-Mégantic waren nicht die drei Mitarbeiter die eigentlich Schuldigen, sondern das Unternehmen. Dem hatte die kanadische Verkehrssicherheitsbehörde eine „schwache Sicherheitskultur“ attestiert.

Inferno zerstörte Stadtkern

Am Morgen des 6. Juli 2013 hat das Unglück das Zentrum von Lac-Mégantic, einem 6000-Einwohner-Städtchen 200 Kilometer östlich von Montreal, zerstört. Außerhalb der Stadt war ein Güterzug ohne Aufsicht abgestellt. Der Zug mit 72 Waggons, die 7,7 Mio. Liter Rohöl geladen hatten, setzte sich in Bewegung. Er raste in die Stadt, in einer Kurve entgleisten Wagons, rissen auf. Das Rohöl explodierte. Der Stadtkern brannte ab. Viele Menschen, die sich in der Sommernacht dort aufhielten, hatten keine Chance.

Die Verkehrssicherheitsbehörde stellte 18 Faktoren fest, die so zusammenwirkten, dass es zum Unglück kam. Daher konnten sich die Geschworenen nicht zu Schuldsprüchen durchringen. Ob die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegt, ist unklar. Weitere Verfahren sind anhängig. (bra)

