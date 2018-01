Kleinflugzeug kollidiert in der Luft mit Rettungshubschrauber

In Philippsburg bei Karlsruhe hat sich ein Flugunglück ereignet: Ein Hubschrauber und ein Kleinflugzeug sind in der Luft zusammengestoßen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von vier Todesfällen aus. Ein Sprecher berichtet in deutschen Medien davon, dass es sich bei dem Hubschrauber vermutlich um einen Rettungshubschrauber gehandelt habe. Welches Fluggerät wie viele Personen an Bord hatte, sei noch unklar, man müsse sich erst einen Überblick verschaffen.

Beide Maschinen sind Medienberichten zufolge zwischen Rheinhausen und dem Erlichsee nahe eines Kieswerks abgestürzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst völlig unklar.

Zunächst war auch unklar, ob die Maschinen in der Luft über bewohntem oder unbewohntem Gebiet zusammenstießen. Philippsburg, das im Norden des Landkreises Karlsruhe liegt, ist als Standort eines Atomkraftwerks bekannt. Die Stadt hat mehr als 13.000 Einwohner.

Zusammenstöße von Flugzeugen sind äußerst selten. Meist ist bei Unfällen nur eine Maschine betroffen. Zu einem der größten Unglücke dieser Art kam es 2002 in der Nähe von Überlingen, als beim Zusammenstoß eines Fracht- und eines Passagierflugzeuges in großer Höhe Dutzende Menschen starben.

(APA/dpa)